Андрей Кобелев: «Класс сборной России - утопия и иллюзия»

Бывший футболист и тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал матч сборной России с Арменией в Ереване.



«Не вижу в игре сборной положительной динамики. У нашей сборной отсутствует такое понятие как победа на классе. Наша национальная команда способна выигрывать лишь со стопроцентной отдачей, колоссальной собранностью и работоспособностью. Все разговоры о классе сборной – утопичны и иллюзорны. Сама игра сборной, к сожалению, это в очередной раз доказывает.



Аршавин, Билялетдинов, Жирков, Погребняк – лучшие игроки России. Они играют в ведущих европейских командах. Другое дело, что не всегда попадают в основой состав. Так, как они – свет российского футбола – выступают в сборной, играть нельзя. Как мне кажется, дело отнюдь не в использовании футболистов, получающих недостаточную игровую практику. У игры нашей сборной потерялся этакий азарт, легкость в действиях, вдохновение. Не могу сказать, что этот азарт прям резко был, а потом в одну секунду исчез. Но постепенно вся уверенность сходит на нет», - цитирует Кобелева Sports.ru.