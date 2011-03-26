Сборная России – фаворит букмекеров в матче с Арменией

В предстоящем сегодня отборочном матче Евро-2012 Армения – Россия букмекеры отдают явное предпочтение российской команде. Коэффициент на ее победу равен 1,57, на ничью - 3,75, на успех хозяев поля - 6,00.



По мнению авторитетной британской букмекерской конторы William Hill, сборная России - явный фаворит в борьбе за итоговое первое место в группе B c коэффициентом 1,36. Шансы армянской сборной выиграть групповой турнир оцениваются как 100 к 1.