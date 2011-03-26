Отборочный матч Евро-2012. Испания – Чехия – 2:1 (ВИДЕО)

Два точных удара форварда Давида Вильи принесли сборной Испании волевую победу со счетом 2:1 над командой Чехии в отборочной встрече чемпионата Европы-2012 по футболу (группа I).



Мяч Ярослава Плашила на 29-й минуте вывел гостей вперед, но чемпионы мира и Европы сумели не только восстановить равновесие, но и вырвать волевую победу. Вилья в первый раз поразил ворота чехов на 69-й минуте, а вскоре реализовал пенальти (72), установив окончательный результат матча.



Нападающий ЦСКА и сборной Чехии Томаш Нецид вышел на замену за семь минут до окончания игры. Испанцы одержали четвертую победу кряду и с 12 очками возглавляют таблицу группы I, на шесть баллов опережая команду Чехии.