Сегодня канал п"Россия 1" покажет в прямом эфире отборочный матч между сборными Армении и России по футболу, который откроет программу квалификационных игр нашей команды в 2011 году. Трансляция из Еревана начнется в 17.50.



На данный момент команда Дика Адвоката набрала максимум очков в трех гостевых матчах - с Ирландией, Македонией и Андоррой, уступив дома лишь словакам. Армяне же именно дома выступают в этом отборочном цикле весьма успешно - в их активе победы над андоррцами и словаками и не ставшее сенсацией поражение от ирландцев на старте кампании. В четырех матчах сборная Армении набрала 7 очков, как и словаки с ирландцами. Все эти команды отстают от россиян, лидирующих в группе B, всего на два балла.