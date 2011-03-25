Дик Адвокат собирается поставить в ворота Малафеева в матче с Арменией

Главный тренер российской команды Дик Адвокат рассматривает кандидатуру Вячеслава Малафеева главной на место основного вратаря в матче против сборной Армении, сообщает LifeSports.



По мнению голландского специалиста, из всех трех вратарей на данный момент Вячеслав находится в наилучшей форме. И это несмотря на то, что в семье голкипера на прошлой неделе произошла страшная трагедия - в ДТП погибла жена.



«Адвокат сейчас находится перед сложным выбором: кому из вратарей доверить место в стартовом составе на игру в Ереване, - цитирует LifeSports источник в сборной России. - Дело в том, что последние матчи с участием основного вратаря нашей сборной Игоря Акинфеева в составе ЦСКА дали Дику хорошую почву для сомнений. Ведь именно две ошибки армейского голкипера в матче с португальским «Порту» предопределили вылет ЦСКА из Лиги Европы. И Адвокат внимательно наблюдал за этой игрой с первой и до последней минуты. Точно так же голландец внимательно следил и за игрой «Зенита» против «Анжи», в которой Малафеев сыграл просто блестяще».



Изначально Дик Адвокат вызвал для подготовки к матчу с Арменией Акинфеева и стража Малафеева. Затем, после трагедии с женой Вячеслава, в тренерском штабе сборной было принято решение вызвать вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова. Однако за день до сбора команды Малафеев сообщил Адвокату, что готов сыграть за сборную и на него также можно рассчитывать.







