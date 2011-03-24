Известный грузинский форвард Деметрадзе проведет 6 лет в тюрьме

Известный грузинский нападающий Георгий Деметрадзе приговорен к шести годам лишения свободы. Его осудили за то, что он пытался «выбить» у проигравшего на нелегальном тотализаторе 140 тысяч долларов. Два его подельника также получили срока - восемь и шесть лет соответственно, сообщают грузинские СМИ.



В чемпионате России 1999 года Деметрадзе выступал за владикавказскую «Аланию» и забил 21 мяч в 28 проведенных встречах, став лучшим бомбардиром первенства. Форвард также играл за московский «Локомотив», киевское «Динамо», донецкий «Металлург», киевский «Арсенал». В составе грузинской национальной сборной он провел 56 матчей, в которых забил 12 мячей.