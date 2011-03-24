Роберто Карлос: «Мы играем в Махачкале, но жить здесь нельзя»

Защитник «Анжи» Роберто Карлос в интервью испанской газете Marca рассказал о своих впечатлениях после первого месяца, проведенного в России:



«Сулейман Керимов – третий человек в России по размеру состояния. Невозможно сказать, сколько у него денег. В три раза больше, чем у Флорентино Переса, например. Он близкий друг Путина и Абрамовича. У него много власти, еще больше денег. Он влияет на политику страны. Но большинство людей о нем ничего не знали, и когда он появился на фото рядом со мной, это добавило ему популярности.



Я живу в Москве. Ну, вся команда живет в Москве. Мы играем домашние матчи в городе Махачкала, в республике Дагестан. Но жить здесь нельзя. Это большой город, в нем много больших зданий, но нет хорошей инфраструктуры. Поэтому мы живем в Москве, тренируемся в подмосковном Кратове и играем в Дагестане, до которого два часа лететь на самолете. Так удобнее со всех точек зрения. В Москве можно жить со всеми удобствами, здесь очень высокий уровень жизни.



Нас постоянно охраняют 15 полицейских. Ко мне приставлены три телохранителя, которые ни на шаг от меня не отходят. Постоянно следут за мной, всегда при оружии. Уровень бдительности очень высок. Тут недавно был теракт, но лучше не забивать себе голову такими вещами».