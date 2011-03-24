Осьминога Павлика готовят к предсказанию результатов матчей Евро-2012

Трехмесячный средиземноморский осьминог Павлик, который должен научиться предсказывать результаты футбольных матчей к чемпионату Европы 2012 года и стать приемником своего знаменитого немецкого сородича Пауля, поселился в аквариуме украинского города Алушта, сообщает segodnya.ua.



Пауль прославился после того, как во время прошлогоднего чемпионата мира по футболу предсказал исход всех матчей с участием сборной Германии и напророчил чемпионский титул команде Испании. Из двух акриловых коробок с едой и флагами сражающихся команд он выбирал одну. В результате, в матче побеждала та команда, чей флаг был изображен на коробке, выбранной Паулем. В октябре прошлого года он умер.



Павлик был доставлен из Сингапура и уже начал учиться "видеть будущее", чтобы подготовиться к предстоящему чемпионату Европы 2012 года, который пройдет в городах Польши и Украины. "Ставили кубики, клали в них мидии, и он открыл крышки ящичков в течение двух минут, - отметил управляющий аквариумом Виталий Стуканов. - Есть легкая крышка, а есть тяжелая - ее надо строго вертикально поднять, только тогда она снимется".



Боевое крещение осьминог пройдет, скорее всего, 4 апреля, накануне первой игры донецкого "Шахтера" против испанской "Барселоны" в четвертьфинале Лиги чемпионов - Павлик должен будет назвать победителя матча. Если предсказания осьминога будут удачными, его обязательно привлекут прогнозировать игры чемпионата Европы 2012 года.