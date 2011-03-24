Валерий Газзаев: «Армяне отдадут матч России? Это просто смешно!»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал мнение о предстоящем матче отборочного цикла Евро-2012 против Армении.



«Все болельщики, игроки и тренеры верят и надеются только на победу. Для этого есть все основания. У нашей команды достаточно сыгранная команда во всех линиях, поэтому я не вижу никаких проблем с достижением необходимого результата. Конечно, будет непростой матч, потому что в нынешнем отборочном раунде сборная Армении показывает содержательную по качеству игру и добивается неплохого результата. Команда играет в хороший футбол, и, судя по тому, что я видел, они оставляют очень приятное впечатление. Но мы все равно имеем преимущество, поэтому нужно просто правильно подготовиться к игре. Что же касается разговоров, мол, армяне отдадут матч России, то это смешно просто», - цитирует Газзаева «Спорт день за днем».



