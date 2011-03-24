Бразилец Раи признал, что его участие в матче в Грозном было «глупым поступком»

Чемпион мира 1994 года Раи рассказал о своем визите в Чечню, где он принял участие в товарищеском матче против команды президента республики Рамзана Кадырова.



«Я присутствовал на событии, которое явно носило политический, популистский характер. Я не знал о возможных последствиях и намерениях.



Мы прибыли в Грозный в начале дня, поели и отправились в театр, который располагался в реконструированном здании. Нас ждали народные танцы и музыка. С нами все были любезны. Это был единственный раз, когда я подошел к местным жителям. Казалось, что они чувствуют себя хорошо. В основном это были женщины, собравшиеся, чтобы отметить международный женский день. Многие вели съемку на мобильные телефоны. Это был хороший момент, и я слегка почувствовал, что местные жители стараются вернуться к своей нормальной жизни.



Но дело в том, что в Чечне чувствуется военная атмосфера: гигантские фотографии людей, которые находятся у власти, на улицах мало людей. Это было для меня странно. Только позже я узнал от переводчика, что во время войны было разрушено 98 процентов города. Представьте себе людей, которые до сих пор живут там с воспоминаниями о тех сражениях. Я также слышал, что некоторые неправительственные организации обвиняют местные власти в нарушении прав человека. Из того, что я там увидел, это меня бы не удивило. Однако, это трудно давать оценки, находясь на месте в условиях крайней настороженности.



После матча, когда я осознал размер риска, моим желанием было скрыться от всего и ото всех, включая меня самого. Меня просили играть не в полную силу, так как матч носил шуточный характер. Действительно, несмотря на то, что в команде соперника были Гуллит и Маттеус, они не могли на равных играть с нами. Кроме того, в матче, помимо президента Чечни, были другие люди, которые никогда не были профессиональными футболистами.



Я сделал глупый поступок, поехав туда играть. Из этой поездки я вынес два важных урока: я буду пристальнее следить за политическими процессами в России и Чечне, и буду бдительнее. Могу сказать, что, по меньшей мере, это был важный опыт для меня», – приводит слова Раи его официальный сайт.