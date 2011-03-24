Установлена личность болельщика «Зенита», показавшего банан Роберто Карлосу

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что клубу удалось установить личность человека, показавшего банан капитану «Анжи» Роберто Карлосу, и это лицо будет как минимум лишено права посещения матчей «Зенита».



«Хочу подчеркнуть: что бы ни подразумевал этот человек – его мнение не имеет ничего общего с позицией зенитовских болельщиков. Во-первых, потому что они не позволяют себе ничего подобного в принципе. Во-вторых, потому что любят футбол и ценят таких великих игроков, как Роберто Карлос. И, наконец, не стоит забывать, что в этот момент поднимался государственный флаг под гимн страны.



Несмотря на то, что на опубликованной в интернете фотографии лица данного человека не видно, нам благодаря соответствующей видеосъемке удалось установить его личность. Подтверждением наших данных сейчас занимаются правоохранительные органы. Ими сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении данного лица уголовного дела по статье, связанной с попыткой разжигания межнациональной розни. Могу сказать, что произойдет в любом случае и совершенно однозначно: этот тип будет пожизненно лишен права покупки абонементов и билетов на матчи «Зенита». Более того, мы предпримем все меры, чтобы у него не оказалось возможности попасть на футбол иными способами», – сказал Митрофанов «Спорт-Экспрессу».