"Локомотив" обыграл бразильский "Коринтианс" на ЧМ по пляжному футболу

Игроки московского "Локомотива" одержали четвертую победу на клубном чемпионате мира по пляжному футболу в группе А, обыграв бразильский "Коринтианс" в серии пенальти, сообщает РИА Новости.



Основное время матча, прошедшего в Сан-Паулу, закончилось со счетом 6:6. Игра началась с гола хозяев турнира, который забил Арами, но "Локомотив" сразу ответил мячом Егора Шайкова. Второй период проходил уже под диктовку россиян: сначала Шайков вывел команду вперед, затем Мачи упрочил результат. Сократить разрыв в счете ненадолго удалось Фабиано, но Борсук восстановил преимущество. Период закончился голом "Коринтианса", который забил Бенжамин.



Решающим стала финальная треть игры: сначала Данило, Арами и Миничи переиграли вратаря Сидоренко, но в последние две минуты "Локомотив" сравнял счет благодаря усилиям Даниэля. Дополнительные три минуты команды отыграли без моментов, а в серии пенальти Сидоренко спас команду при двух мячах Леонова и Горчинского - 2:1.



Завтра московский клуб сыграет четвертьфинальный матч.