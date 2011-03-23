Старт чемпионата России по футболу обозначил резкое падение посещаемости –на 30%

Первые два тура чемпионата России по футболу обернулись антирекордной посещаемостью за последние 5 лет: посещаемость составила 11 423 болельщика в среднем на матче, что почти на 30% меньше, чем в минувшие годы.



Конечно, выводы делать пока что рано. Но март месяц по статистике – именно тот период, когда на футбол в России ходят больше всего. Симптоматично и другое – только 6 команд в стартовых матчах собрали зрителей больше, чем собирали в среднем в прошлом сезоне. Причем, две из них – команды-дебютанты.