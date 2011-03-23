«Зенит» осудил фаната, который поприветствовал Роберто Карлоса бананом

Питерский «Зенит» выступил с официальным заявлением по инциденту, произошедшему перед матчем 2-го тура РПЛ против «Анжи» (2:0), когда во время поднятия российского флага болельщик сине-бело-голубых поприветствовал защитника гостей бразильца Роберто Карлоса бананом.



«В связи с публикацией фотографии, на которой человек с трибуны совершил неэтичный поступок в отношении капитана ФК «Анжи» Роберто Карлоса, ФК «Зенит» заявляет, что совместно с правоохранительными органами проведет расследование данного эпизода.



Мы еще раз напоминаем о недопустимости проявлений расовой нетерпимости. Футбол объединяет людей во всем мире независимо от их социального положения, цвета кожи и вероисповедания. Мы всегда прилагали максимум усилий по недопущению подобных ситуаций, однако национальную нетерпимость и агрессию на трибунах можно преодолеть только совместными усилиями правоохранительных органов, РФС и клубов», – говорится в заявлении на официальном сайте «Зенита».