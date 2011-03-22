Вячеслав Малафеев присоединится к сборной России, несмотря на гибель жены Марины

Вратарь петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев прибудет в расположение сборной России по футболу, несмотря на смерть супруги Марины, сообщается в официальном микроблоге клуба в Twitter.



Марина Малафеева погибла в ДТП 17 марта. В понедельник вратарь принял участие в матче второго тура чемпионата России против "Анжи", который завершился победой питерцев со счетом 2:0.



Сборная России собирается сегодня в московском отеле "Балчуг Кемпински". Отборочный матч чемпионата Европы 2012 года против команды Армении пройдет в Ереване 26 марта, а 29 марта россияне в Дохе сыграют с командой Катара.