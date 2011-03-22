Перед матчем с Арменией Аршавин представил свою коллекцию одежды

В понедельник в гостинице «Мариотт Тверская» капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин презентовал коллекцию детской одежды для мальчиков от 5 до 15 лет.



«У меня появилась идея, какой я хочу видеть коллекцию, и какие цвета и материалы я хотел бы, чтобы были использованы. После этого дизайнеры моих партнеров, «БТК-груп», нарисовали эскизы, прислали мне их по электронной почте. После чего мы сделали образцы, что-то убавили, что-то прибавили, и вот коллекция увидела цвет!



К каждой вещи будет крепиться брелок с моим детским, мультяшным изображением под названием «Аршик» – дополнил футболист. Мальчишки, когда вырастут из этих вещей, смогут его снять и сохранить, повесив на связку ключей.



Спортивной одежды не будет. Сначала нужны нормальные стадионы, потом спортивные костюмы. Будут джинсы, рубашки, футболки и куртки. Обязательно яркие. Мое детство прошло в СССР, где мы все ходили строем, были одинаковыми. Обязательно вещи из коллекции будут и у моих детей, но пока у меня не было возможности им передать их», – приводит слова Аршавина «Комсомольская правда».



Всего в коллекции для мальчиков в возрасте до 15 лет представлены 35 вещей. Изготавливать продукцию будут в Китае. Цены для одежды «От Аршавина» будут недорогими – футболка или поло будут стоить в районе 700 рублей. Одежду поступит в продажу в апреле этого года.