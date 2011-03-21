Чемпионат России по футболу: результаты 2-го тура

Приводим результаты игр 2-го тура чемпионата России по футболу. Один матч («Крылья Советов» – ЦСКА) не состоялся из-за плохого состояния поля в Самаре.



Зенит – Анжи – 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – Широков (6), 2:0 – Лазович (45).

Спартак – Волга – 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – Веллитон (50).

Томь – Кубань – 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – С. С. Давыдов (83).

Амкар – Локомотив – 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – Ристич (25).

Рубин – Терек – 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – Карадениз (33), 2:0 – Нобоа (57).

Краснодар – Спартак Нальчик – 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – Пикущак (35), 2:0 – Мовсисян (70).

Динамо – Ростов – 3:1 (0:0, 3:1)

Голы: 1:0 – Фернандес (50), 2:0 – Мисимович (74, пенальти), 2:1 – Хагуш (85), 3:1 – Воронин (90).



После двух туров лидируют «Рубин» и «Зенит» (по 6 очков).