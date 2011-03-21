Матч ЧР по футболу «Крылья Советов» – ЦСКА отменен из-за плохого состояния поля

Матч 2-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» – ЦСКА перенесен из-за неудовлетворительного состояния газона, сообщает «Спорт-Экспресс».



Планируется, что встреча состоится в один из резервных дней, точная дата пока не определена. На предматчевом совещании делегат встречи заявил, что игры чемпионата России должны проходить с соблюдением принципов спортивности и на высоком зрелищном уровне. Однако поле самарского стадиона «Металлург» после трехдневных снегопадов пришло в негодность.

Инициатором переноса встречи выступил ЦСКА, который обратился в премьер-лигу с соответствующей просьбой.