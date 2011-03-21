Супруги Малафеевы позировали на фоне «бентли» незадолго до гибели Марины

Вратарь питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев и его супруга Марина незадолго до трагедии, в которой Марина погибла утром 17 марта, снялись в достаточно откровенной фотосессии, позируя как раз на фоне автомобиля, на котором Марина и разбилась, сообщает Lifenews.



«Бентли» был подарен ей Вячеславом в прошлом году на день рождения. Всего за три дня до аварии Марина пыталась найти профессионального водителя для своего «бентли», однако в то роковое утро за руль авто ей пришлось сесть самой.



