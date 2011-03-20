Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Реал» - 1:2 (ВИДЕО)

Мадридский "Реал" взял верх над "Атлетико" со счетом 2:1 в выездном матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.



Победу команде Жозе Моуринью в столичном дерби принесли голы Карима Бензема и Месута Озила, забитые соответственно на 11-й и 33-й минутах. На 86-й минуте аргентинский форвард хозяев поля Серхио Агуэро позволил своей команде отквитать один гол, но на большее "Атлетико" не хватило.



"Реал" по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своем активе 73 очка. Мадридский клуб на 5 очков отстает от лидера - "Барселоны" (78).