Чемпионат России, 2-й тур: расписание матчей и трансляций

Приводим расписание матчей и трансляций 2-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет с субботы по понедельник.

19 марта, суббота

НТВ Плюс Наш футбол:

Краснодар - Спартак Нч (14.00)

Динамо - Ростов (16.15)

HD Спорт:

Динамо - Ростов (16.15)



20 марта, воскресенье



НТВ Плюс Наш футбол:

Томь - Кубань (12.00)

Амкар - Локомотив (14.00)

Рубин - Терек (16.30)

НТВ Плюс Спорт Плюс:

Томь - Кубань (12.00)

Россия 2:

Амкар - Локомотив (14.00)



21 марта, понедельник

НТВ Плюс Наш футбол:

Крылья Советов - ЦСКА (18.30)

Спартак - Волга (20.45)

НТВ Плюс Спорт Плюс:

Зенит - Анжи (19.30)

Россия 2:

Спартак - Волга (20.45)

HD Спорт:

Спартак - Волга (20.45)