Чемпионат России, 2-й тур: расписание матчей и трансляций
19 марта 2011, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]
Приводим расписание матчей и трансляций 2-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет с субботы по понедельник.
19 марта, суббота
НТВ Плюс Наш футбол:
Краснодар - Спартак Нч (14.00)
Динамо - Ростов (16.15)
HD Спорт:
Динамо - Ростов (16.15)
20 марта, воскресенье
НТВ Плюс Наш футбол:
Томь - Кубань (12.00)
Амкар - Локомотив (14.00)
Рубин - Терек (16.30)
НТВ Плюс Спорт Плюс:
Томь - Кубань (12.00)
Россия 2:
Амкар - Локомотив (14.00)
21 марта, понедельник
НТВ Плюс Наш футбол:
Крылья Советов - ЦСКА (18.30)
Спартак - Волга (20.45)
НТВ Плюс Спорт Плюс:
Зенит - Анжи (19.30)
Россия 2:
Спартак - Волга (20.45)
HD Спорт:
Спартак - Волга (20.45)