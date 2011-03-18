Лига чемпионов: итоги жеребьевки 1/4 и 1/2 финала
18 марта 2011, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов по футболу. Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
1."Реал", Мадрид - "Тоттенхэм", Англия
2."Челси", Англия - "Манчестер Юнайтед", Англия
3."Барселона", Испания - "Шахтер", Украина
4."Интер", Италия - "Шальке 04", Германия
Пары соперников в 1/2 финала:
Победитель пары 4 - Победитель пары 2
Победитель пары 1 - Победитель пары 3
Четвертьфинальные матчи пройдут 5-6 апреля и 12-13 апреля.