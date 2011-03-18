Лига Европы: итоги жеребьевки 1/4 и 1/2 финала

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы по футболу. Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:



"Порту" (Португалия) – «Спартак» (Россия)

"Бенфика" (Португалия) - ПСВ "Эйндховен" (Нидерланды),

"Вильярреал" (Испания) - "Твенте" (Нидерланды),

"Брага" (Португалия) - "Динамо" (Киев, Украина).



Четвертьфинальные матчи пройдут 7 и 14 апреля. Победитель матча "Порту" - "Спартак" в полуфинале сыграет с лучшим из пары "Вильяреал" - "Твенте". А победитель встречи "Брага" - "Динамо" сыграет либо с "Бенфикой", либо с "Эйндховеном". Полуфиналы состоятся 28 апреля и 5 мая, а финальный поединок пройдет в Дублине 18 мая.