Лига Европы: все результаты ответных матчей 1/8 финала

В Лиге чемпионов сыграны ответные матчи 1/8 финала. Приводим результаты игр.

Зенит Россия – Твенте Нидерланды – 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – Широков (16), 2:0 – Кержаков (37). Первый матч - 0:3.

Спартак Россия – Аякс Нидерланды – 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – Д.Комбаров (21), 2:0 – Веллитон (30), 3:0 – Алекс (54). Первый матч - 1:0.

Порту Португалия – ЦСКА Россия – 2:1 (2:1, 0:0)

Голы: 1:0 – Халк (1), 2:0 – Гуарин (24), 2:1 – Тошич (29). Первый матч - 1:0.

ПСЖ Франция – Бенфика Португалия – 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – Гайтан (27), 1:1 – Бодмер (35). Первый матч - 1:2.

Манчестер Сити Англия – Динамо К Украина – 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – Коларов (39). Первый матч - 0:2.

Рейнджерс Шотландия – ПСВ Нидерланды – 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – Ленс (14). Первый матч – 0:0.

Вильярреал Испания – Байер Германия – 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – Касорла (33), 2:0 – Росси (61), 2:1 – Дердийок (82). Первый матч - 3:2.

Ливерпуль Англия – Брага Португалия – 0:0 (0:0, 0:0)

Первый матч - 0:1.