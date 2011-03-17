Лига Европы. «Зенит» победил «Твенте» 2:0, но этого было недостаточно (ВИДЕО)

Футболисты питерского "Зенита" остались за бортом четвертьфинала Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей голландскому "Твенте" с общим счетом 2:3.



Ответная встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Первый мяч на 16-й минуте провел Роман Широков. Во второй раз питерцы праздновали успех на 38-й минуте встречи (Александр Кержаков). В первом поединке в Энсхеде "Твенте" одержал более крупную победу - 3:0.



Игроки обеих команд вышли на поле в траурных повязках в знак соболезнования голкиперу "Зенита" Вячеславу Малафееву, супруга которого Марина погибла в ДТП в четверг.