Лига Европы. «Спартак» - «Аякс» - 3:0 (ВИДЕО)

Футболисты московского "Спартака" в Москве одержали победу над голландским "Аяксом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:0.



Голы забили Дмитрий Комбаров (21-я минута), Веллитон (30) и Алекс (54). Первый матч в Нидерландах завершился со счетом 1:0 в пользу москвичей. "Спартак" вышел в 1/4 финала Лиги Европы. Соперник красно-белых по четвертьфиналу определится во время жеребьевки, которая состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.