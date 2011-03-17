По факту ДТП с гибелью Марины Малафеевой будет возбуждено уголовное дело

По факту ДТП, в котором погибла супруга голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева Марина, будет возбуждено уголовное дело, сообщает «Фонтанка».



В настоящее время этот вопрос решается в Главном следственном управлении при ГУВД по Петербургу и Ленобласти. Детали и подробности, равно как и статья, по которой планиурется возбудит уголовное дело, не разглашаются

Напомним, что сегодня около 5.30 утра Марина Малафеева, которая находилась за рулем «Бентли», не справилась с управлением и на большой скорости сбила рекламный щит, после чего машина врезалась в дерево. Малафеева погибла на месте. Находившийся в машине Дмитрий Рыбаков, солист группы «М-16», продюсером которой была Малафеева, госпитализирован в тяжелом состоянии и в настоящее время остается в коме.