Лига Европы: список трансляций ответных матчей 1/8 финала

Приводим список телетрансляций ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы по футболу, которые пройдут сегодня вечером с участием трех российских клубов – ЦСКА, «Зенита» и «Спартака».



НТВ:

Зенит - Твенте (21.00)

Обзор (03.00)

НТВ Плюс Спорт:

Манчестер Сити - Динамо К (21.00)

Ливерпуль - Брага (23.05)

НТВ Плюс Футбол:

Зенит - Твенте (21.00)

Вильярреал - Байер (23.05)

HD Футбол:

Зенит - Твенте (21.00)

Вильярреал - Байер (23.05)

НТВ Плюс Футбол 2:

ПСЖ - Бенфика (21.00)

Рейнджерс - ПСВ (23.05)

HD Спорт:

Спартак - Аякс (21.00)

Порту - ЦСКА (23.05)

НТВ Плюс Спорт Плюс:

Спартак - Аякс (21.00)

Порту - ЦСКА (23.05)