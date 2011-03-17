Лига Европы: список трансляций ответных матчей 1/8 финала
17 марта 2011, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
Приводим список телетрансляций ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы по футболу, которые пройдут сегодня вечером с участием трех российских клубов – ЦСКА, «Зенита» и «Спартака».
НТВ:
Зенит - Твенте (21.00)
Обзор (03.00)
НТВ Плюс Спорт:
Манчестер Сити - Динамо К (21.00)
Ливерпуль - Брага (23.05)
НТВ Плюс Футбол:
Зенит - Твенте (21.00)
Вильярреал - Байер (23.05)
HD Футбол:
Зенит - Твенте (21.00)
Вильярреал - Байер (23.05)
НТВ Плюс Футбол 2:
ПСЖ - Бенфика (21.00)
Рейнджерс - ПСВ (23.05)
HD Спорт:
Спартак - Аякс (21.00)
Порту - ЦСКА (23.05)
НТВ Плюс Спорт Плюс:
Спартак - Аякс (21.00)
Порту - ЦСКА (23.05)