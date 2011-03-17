Марину Малафееву считали Первой леди российского футбола

Несчастье постигло сегодня утром вратаря питерского «Зенита» Вячеслава Малафеева и его семью. В автокатастрофе погибла его жена Марина, которую называли Первой леди российского футбола. Их чета считалась образцовой. Сиротами остались дочь Ксения и сын Максим. Редакция «АН» выражает глубокое соболезнование Вячеславу.



Незадолго до трагической гибели Марина дала интервью футбольной передаче «90 минут». Вот отрывок из него.



- Марина, скажите, как часто, просыпаясь утром, вы говорите себе: «Господи, какая же я счастливая!»

- Ну и вопросы вы задаете! (Смеется.) Я вообще счастливая, не только по утрам. У меня каждый день такой! Поэтому, наверно, я об этом и не задумываюсь – я просто счастлива, и все!



- Что же такое – женское счастье?

- Это когда просыпаешься, и муж рядом, а не на сборах! (Улыбается.) Это я так, сентиментальничаю… Ну а если серьезно, то счастье для меня – когда муж такой хороший, когда дети просыпаются и радостно будят по утрам. Когда дома все хорошо, родные не болеют, у мужа все в порядке. В общем, вот такое для меня – женское счастье.



- Скажите, а можно ли быть еще более счастливой?

- Я не знаю, что еще для счастья нужно. Мне кажется, главное, чтобы все были живы и здоровы, находились рядом и общались друг с другом. Я не могу сказать, что для счастья нужно обязательно построить дом или скопить какие-нибудь материальные блага. Все идет от человеческих отношений.