Лига чемпионов: все результаты ответных матчей 1/8 финала

В Лиге чемпионов сыграны ответные матчей 1/8 финала. Приводим результаты игр.



Реал Испания – Лион Франция – 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – Марсело (37), 2:0 – Бензема (66), 3:0 – Ди Мария (76). Первый матч – 1:1.

Челси Англия – Копенгаген Дания – 0:0 (0:0, 0:0)

Первый матч – 2:0.

Бавария Германия – Интер Италия – 2:3 (2:1, 0:2)

Голы: 0:1 – Это′О (4), 1:1 – Гомес (21), 2:1 – Мюллер (31), 2:2 – Снейдер (63), 2:3 – Пандев (88). Первый матч – 1:0.

Манчестер Юнайтед Англия – Марсель Франция – 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – Х. Эрнандес (5), 2:0 – Х. Эрнандес (75), 2:1 – Браун (81, автогол). Первый матч – 0:0.

Тоттенхэм Англия – Милан Италия – 0:0 (0:0, 0:0)

Первый матч – 1:0.

Шальке 04 Германия – Валенсия Испания – 3:1 (1:1, 2:0)

Голы: 0:1 – Р. Кошта (17), 1:1 – Фарфан (40), 2:1 – Гавранович (52), 3:1 – Фарфан (90). Первый матч – 1:1.

Барселона Испания – Арсенал Англия – 3:1 (1:0, 2:1)

Голы: 1:0 – Месси (45), 1:1 – Бускетс (53, автогол), 2:1 – Хави (69), 3:1 – Месси (71, пенальти). Первый матч – 1:2.

Шахтер Украина – Рома Италия – 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – Виллиан (18), 2:0 – Виллиан (58), 3:0 – Эдуардо (87). Первый матч – 3:2.