Лига чемпионов. «Реал» - «Лион» - 3:0 (ВИДЕО)

Мадридский "Реал" победил французский "Лион" на своем поле с разгромным счетом 3:0 и по сумме двух встреч завоевал путевку в 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов.



Счет в матче на 37-й минуте открыл бразилец Марсело (с передачи Криштиану Роналду), а на 66-й Карим Бензема удвоил результат после точного паса Марсело. Третий мяч в ворота лионцев забил Анхель Ди Мария (76), которому ассистировал Месут Озил.



Первая встреча команд в Лионе завершилась вничью - 1:1. «Реал» впервые за 7 лет вышел в стадию четвертьфинала ЛЧ.