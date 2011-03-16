Ворота «Аякса» в матче со «Спартаком» будет защищать самый толстый голкипер мира

Ворота «Аякса» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со «Спартаком» будет защищать 30-летний Ерун Верхувен, который, по данным официального сайта клуба, весит 103 килограмма (при росте 1,96). Он заменит основного вратаря Мартина Стекеленбурга, который выбыл на четыре недели из-за травмы пальца.



«Бессмысленно бороться против предрассудков. Все думают, что я приезжаю на тренировки прямо из «Макдональдса». Но заверяю, что никогда не поступал так и не буду так поступать. Я полностью выкладываюсь на тренировках семь раз в неделю. Комплекс моих занятий включает хорошее питание. Я тщательно забочусь о своем теле и лишь однажды получил травму, когда упал, перепрыгивая через забор, и сломал руку. После этого я никогда не травмировался. Если бы я знал, как мне похудеть, то уже давно был бы стройным. Делаю все, чтобы похудеть, но это не работает», – цитирует Верхувена De Telegraaf.



