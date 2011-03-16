"Ювентус" выделил на покупку Аршавина 20 миллионов евро

Туринский "Ювентус" решил выделить из клубного бюджета 20 миллионов евро на покупку капитана сборной России Андрея Аршавина, выступающего за лондонский "Арсенал", летом текущего года.



Аршавин, которому 29 мая исполнится 30 лет, выступает за лондонский клуб с февраля 2009 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2011/12. В "Арсенал" он перешел из питерского "Зенита" за 15 миллионов фунтов стерлингов.



Нынешний сезон складывается для "Ювентуса" неудачно. Осенью команда вылетела из Лиги Европы, а в чемпионате Италии занимает седьмое место.