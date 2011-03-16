Лига чемпионов. «Бавария» - «Интер» - 2:3 (ВИДЕО)

Мюнхенская "Бавария" не удержала устраивающий ее счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против действующего победителя турнира - миланского "Интера". Встреча, состоявшаяся в Мюнхене, завершилась ее поражением со счетом 2:3.

Так как первый матч в гостях "Бавария" выиграла со счетом 1:0, то победителем противостояния стал "Интер" за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле.



Самуэль Это'О во вторник открыл счет на 4-й минуте, но ему ответили Марио Гомес (21) и Томас Мюллер (31). Уэсли Снейдер сравнял счет на 63-й минуте, а победу "Интеру" принес Горан Пандев на 88-й минуте.



"Интер" второй год подряд становится непроходимым соперником для мюнхенского клуба. В финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов в мае 2010 года миланцы в Мадриде обыграли "Баварию" со счетом 2:0.