Карпин назвал поражение 0:4 от «Ростова» самым странным в своей карьере

Главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин в недоумении после крупного поражения в матче 1-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:4).



На вопрос журналиста «НТВ-Плюс» («Можно ли сказать, что это самое обидное и неожиданное поражение в вашей тренерской карьере?») Карпин ответил: «Думаю, что да. Обидное не обидное, а неожиданное – да. Самое страшное - не знаю. Самое странное. Мне, в принципе, претензии предъявить-то и некому. Кроме индивидуальных ошибок при двух угловых я не могу команде предъявить никаких претензий. Но что делать – надо работать дальше. И дальше уже об «Аяксе» думать».



