Черногорский футболист Никола Никежич, выступавший за команду премьер-лиги "Кубань", обратился в FIFA и UEFA с жалобой на клуб, в которой заявил, что его избивали и угрожали оружием с целью разрыва еще действующего контракта, пишет газета "Коммерсант".



Черногорец Никежич заключил двухлетний контракт с командой "Кубань" в марте 2010 года, однако, по словам футболиста, на предсезонных зимних сборах клуб объявил, что не нуждается в его услугах. "Мне предложили разорвать контракт, но я отказался", - цитирует газета письмо Никежича, направленное в Международную футбольную федерацию и Союз европейских футбольных ассоциаций.



По словам игрока, 7 марта 2011 года тренер команды Николай Хлыстунов предложил пройти к нему в номер на клубной базе, где оставил футболиста наедине с "двумя крепко сложенными мужчинами". Получив отказ в подписании бумаг, один из мужчин ударил футболиста по печени и повторил свое требование. "Услышав очередное "нет", второй мужчина снял пиджак, под которым висели два пистолета в кобуре, а первый в это время нанес очередной удар по печени. Повалив господина Никежича на пол, оба продолжали его избивать и душить", - сообщает издание.



"Это длилось примерно минут двадцать, после чего я, окончательно обессилев и испугавшись за свою жизнь, подписал неизвестные мне документы", - рассказал футболист. В своем письме он попросил президентов ФИФА и УЕФА Зеппа Блаттера и Мишеля Платини принять меры в связи с этими событиями.