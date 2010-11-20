Слуцкий: «Удаление Шембераса добавило ЦСКА мотивации»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил после выигранного матча со "Спартаком" (3:1), что во втором тайме у него сложилось ощущение, будто в меньшинстве играл соперник, а не его команда.



Шемберас был удален на 51-й минуте при счете 1:0 в пользу «Спартака». Но, оставшись вдесятером, красно-синие смогли забить соперникам три безответных гола. "Понятно, что первый тайм нам не удался, у нас были большие разрывы в линиях, - сказал Слуцкий на пресс-конференции. - "Спартак" в целом контролировал ситуацию и заслуженно повел в счете. Никак не удавалось нам найти сверхусилий, сверхмотивации, и, видно, все это произошло после удаления Дейвидаса Шембераса. И соответственно команда играла уже с таким уровнем агрессии и настроя, что было ощущение, что "Спартак" играет в меньшинстве, а мы - в большинстве. Поэтому очень рад, что смогли вытащить такой трудно складывающийся матч, который к тому же стал для нас серебряным".



Слуцкий считает, что "Спартак" стал подсознательно играть более расслабленно после удаления Шембераса: "Человеческое подсознание - вещь настолько сложная и малоизученная. Я думаю, здесь произошел сдвиг в подсознании. "Спартак" подумал, что 1:0, ЦСКА вдесятером. Они и до этого контролировали матч, а уж десятерых неужели они не обыграют? Это опять же все подсознательно. Никто не собирался "бросать весла", что называется. А мы поняли, что уже терять больше нечего и надо заиграть так, как в последний раз".



