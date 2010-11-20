Карпин: «После удаления Шембераса мы вдруг остановились»

Главный тренер «Спартака» Валерий Карпин остался недоволен игрой команды в матче 29-го тура премьер-лиги с ЦСКА, проигранном 1:3.

«До удаления Шембераса был один футбол, потом – другой. Вдруг остановились и стали играть пешком – у меня нет этому объяснения, честно. Не жалею, что поставил Майдану. Очень прилично провел первый тайм, если бы забил еще – было бы вообще отлично. Я не согласен, что мы проигрываем всем принципиальным соперникам. «Зениту» не проиграли, «Рубину» не проиграли», – отметил Карпин.