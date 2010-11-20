"Локомотив" обеспечил себе место в Лиге Европы, победив «Ростов» (ВИДЕО)

Московский "Локомотив" обыграл "Ростов" (2:1) в гостевом матче чемпионата России по футболу и получил право выступления в следующем сезоне Лиге Европы. Пятое место в таблице, ниже которого «Локо» уже не опустится, позволит ему принять участие в розыгрыше еврокубков сезона 2011/2012.



Спустя 10 минут после начала второго тайма "Локомотив" открыл счет: Лоськов вывел Дмитрия Сычева один на один с голкипером, и форварду оставалось только попасть в ворота. На 60-й минуте встречи Блатняк со второй попытки точно исполнил штрафной и сделал счет ничейным, но практически сразу (62-я) Денис Глушаков результативно ассистировал Родолфо, который снова вывел "Локомотив" вперед.