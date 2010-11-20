Чемпионат России. «Рубин» - «Зенит» – 2:2 (ВИДЕО)

Казанский "Рубин" и питерский "Зенит" разошлись миром в матче 29-го тура чемпионата России – 2:2.

На 18-й минуте Виктор Файзулин вывел питерцев вперед, на 54-й Саболч Хусти удвоил их преимущество. Во втором тайме на 61-й минуте за "Рубин" забил Сесар Навас, а Алексей Медведев на 66-й установил окончательный счет поединка.



Казанцы потеряли шансы на серебряные медали чемпионата, поскольку в параллельном матче московский ЦСКА в дерби одержал победу над "Спартаком" (3:1) и за один тур до конца первенства опережает команду Курбана Бердыева на 4 очка.