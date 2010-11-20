Московское дерби ЦСКА - "Спартак" в рамках 29-го, предпоследнего тура чемпионата России по футболу завершилось победой армейцев - 3:1.



На 17-й минуте "Спартак" вышел вперед усилиями Ибсона, а в начале второго тайма ЦСКА остался вдесятером - вторую желтую карточку получил Дейвидас Шемберас (51-я минута). Однако подопечным Леонида Слуцкого в неполном составе удалось забить три гола, авторами которых стали Кейсуке Хонда (57), Сейду Думбия (67) и Вагнер Лав (90+3).



На 90-й минуте был удален защитник "Спартака" Николас Пареха, грубо сфоливший против Вагнера в середине поля. ЦСКА набрал 61 очко и гарантировал себе серебряные медали.