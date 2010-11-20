Чемпионат России, 29-й тур: результаты игр
20 ноября 2010, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]
В чемпионате России по футболу сыграны матчи 29-го тура. Приводим результаты игр.
Амкар – Спартак Нальчик – 3:1 (1:1, 2:0)
Голы: 1:0 – Ристич (16), 1:1 – Голич (31), 2:1 – Топчу (57), 3:1 – Белоруков (75).
ЦСКА – Спартак – 3:1 (0:1, 3:0)
Голы: 0:1 – Ибсон (17), 1:1 – Хонда (57), 2:1 – Думбия (67), 3:1 – Вагнер Лав (90+3).
Рубин – Зенит – 2:2 (0:1, 2:1)
Голы: 0:1 – Файзулин (19), 0:2 – Хусти (55), 1:2 – Навас (62), 2:2 – Медведев (67).
Алания – Терек – 2:1 (0:1, 2:0)
Голы: 0:1 – Эдиев (45), 1:1 – Бикмаев (64), 2:1 – Габулов (77).
Сибирь – Томь – 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – Дзюба (52, пенальти).
Ростов – Локомотив – 1:2 (0:0, 1:2)
Голы: 0:1 – Сычев (53), 1:1 – Блатняк (60), 1:2 – Родолфо (61).
Крылья Советов – Динамо – 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – Савин (54).
Анжи – Сатурн – 1:2 (0:0, 1:2)
Голы: 0:1 – Махмудов (51), 0:2 – Топич (62), 1:2 – Цораев (69, пенальти).