Чемпионат России, 29-й тур: расписание матчей и трансляций

Приводим расписание матчей и трансляций 29-го тура чемпионата России по футболу, который состоится в субботу. Все восемь игр начнутся одновременно – в 14.00 мск.

Первый канал: ЦСКА - СПАРТАК (14.00).

НТВ Плюс Футбол: КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - ДИНАМО (14.00).

НТВ Плюс Наш футбол: РУБИН - ЗЕНИТ (14.00).

НТВ Плюс Спорт: АМКАР - СПАРТАК Нч (14.00).

НТВ Плюс Онлайн: РОСТОВ - ЛОКОМОТИВ (14.00).

НТВ Плюс Спорт Классика: АНЖИ - САТУРН (14.00).

НТВ Плюс Баскетбол: СИБИРЬ - ТОМЬ (14.00).

НТВ Плюс Теннис: АЛАНИЯ - ТЕРЕК (14.00).

Инфоканал: ЦСКА - СПАРТАК (14.00). РУБИН - ЗЕНИТ (20.00, запись).

НТВ Плюс Спорт Плюс: Фрагменты лучших матчей в прямом эфире (13.40).



