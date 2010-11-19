Апелляционный комитет РФС: «Денисов так и не принес никому извинений»

Апелляционный комитет РФС принял решение отказать «Зениту» в требовании сократить четырехматчевую дисквалификацию полузащитника Игоря Денисова.



«Все обстоятельства, о которых говорили ранее – а именно проявление неуважения, грубости и неэтичного поведения со стороны Денисова – подтвердились. Мы еще раз посмотрели запись эпизода и пришли к мнению, что КДК вынес адекватное наказание.



К сожалению, Денисов так и не принес никому извинений, не проявил никаких эмоций, по которым можно было бы сказать, что человек погорячился», – сказал председатель комитета Сергей Донцов в интервью «Советскому спорту».



