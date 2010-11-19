У телекомментатора Маслаченко диагностирован тяжелый инсульт

Состояние здоровья известного футбольного телекомментатора Владимира Маслаченко, который вчера вечером попал в реанимацию, остается тяжелым, сообщает его коллега Василий Уткин.



«Пока надежды на лучшее не оправдываются. У Владимира Никитича тяжелый инсульт. Состояние стабильное, это называется стабильно тяжелое. Восстановление как таковое и степень восстановления зависят во многом от возможностей организма.



Чтобы вы понимали, друзья: в данный момент вопрос о том, сумеет ли он продолжить работу, третьестепенен. Неожиданными могут быть только плохие новости, восстановление будет медленным и постепенным. Как только врачи сумеют что-то спрогнозировать, вы об этом узнаете. Есть все необходимое лечение, Владимир Никитич находится в лучшей больнице, какую можно найти в России. Он по-прежнему в реанимации, не разговаривает.



Тем не менее, поверьте нам, его коллегам – там, где надежда основана на возможностях организма, надежды на Никитича больше, чем на любого из нас молодого. Родные Владимира Никитича очень благодарны вам за поддержку», – написал Уткин в своем блоге.



