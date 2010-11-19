«Зенит» прилетел в Казань на матч с «Рубином» без группы ведущих футболистов
19 ноября 2010, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]
Главный тренер питерского "Зенита" Лучано Спаллетти не взял в Казань на субботний матч с "Рубином" несколько футболистов основного состава, сообщает официальный сайт клуба.
Всего в Казань вылетели 16 игроков "Зенита". В их число не попали травмированные голкиперы Вячеслав Малафеев и Юрий Жевнов, защитник Александр Анюков, полузащитники Владимир Быстров и Игорь Денисов. Хавбек Сергей Семак и форвард Александр Бухаров не помогут питерцам в Казани, поскольку по контракту не могут выйти на поле в матче против своей бывшей команды. Зато сможет сыграть с "Рубином" пропустивший матч сборной нападающий Александр Кержаков.