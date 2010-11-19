Аленичев: «Россия уже в ближайшие годы может выиграть Лигу чемпионов»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что российские клубы могут уже в ближайшее время добиться серьезных успехов в еврокубках.



«Результаты российских клубов в еврокубках говорят сами за себя. Для них нет ничего невозможного. По тому, что я вижу, я могу сказать, что один из наших клубов в ближайшие годы может выиграть Лигу чемпионов. «Зенит» и ЦСКА уже выигрывали Кубок УЕФА. Верю, что мы на правильном пути и пусть медленно, но движемся вперед. Поэтому в один прекрасный день «Спартак» может выиграть Лигу чемпионов.



Тот факт, что в последние четыре года чемпионат России выигрывают команды не из Москвы, говорит о том, что руководство в регионах заинтересовано в развитии футбола и готово вкладывать деньги в него. «Рубин» два раза подряд становился чемпионом, теперь снова чемпионат выиграл «Зенит». Эти клубы потратили определенные средства на игроков, и уверен, что у них большое будущее», – сказал Аленичев в интервью официальному сайту УЕФА.