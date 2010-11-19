Липпи – главный кандидат на пост тренера сборной Украины
19 ноября 2010, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый итальянский тренер Марчелло Липпи является сейчас главным претендентом на то, чтобы возглавить национальную сборную Украины, сообщает Sport.ua.
Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис перед матчем своей сборной с командой Швейцарии в среду в Женеве в кулуарах сообщил журналистам, что вел переговоры с Марчелло Липпи, поставив ему существенное условие - в период своей работы он должен проводить в Украине не менее 182 дней в году.
Пока сборной Украины временно руководит Юрий Калитвинцев.