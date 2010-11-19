Липпи – главный кандидат на пост тренера сборной Украины

Знаменитый итальянский тренер Марчелло Липпи является сейчас главным претендентом на то, чтобы возглавить национальную сборную Украины, сообщает Sport.ua.

Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис перед матчем своей сборной с командой Швейцарии в среду в Женеве в кулуарах сообщил журналистам, что вел переговоры с Марчелло Липпи, поставив ему существенное условие - в период своей работы он должен проводить в Украине не менее 182 дней в году.

Пока сборной Украины временно руководит Юрий Калитвинцев.