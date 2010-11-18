Акинфеев: «Моя ошибка предопределила исход матча с Бельгией» (ВИДЕО)

Вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев признался после товарищеского матча со сборной Бельгии (0:2), что недоволен своими действиями.



«Мы разочаровали своих поклонников, причем не только воронежских, но тех, что живут в других городах России. Лично я своей игрой недоволен. Совершил очередную ошибку, позволил команде соперника забить первый гол. Возможно, именно это предопределило исход матча. Если вратарь сборной допускает подобные ошибки, надо делать какие-то выводы.



Мне стоит задуматься над своей игрой и над тем, как из этой ситуации выходить. Если идет шквал критики, очень тяжело его выдерживать. Хотелось бы, чтобы люди поддерживали, а не наоборот – усугубляли положение. Никого, думаю, не впечатлила игра против Бельгии, и от нее остались только негативные эмоции», – цитирует Акинфеева Sportbox.ru.