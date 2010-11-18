Дик Адвокат: «Игра с Бельгией позволила определиться с составом сборной»

Главный тренер национальной команды России Дик Адвокат заявил после матча со сборной Бельгии (0:2), что эта игра позволила ему определиться с футболистами, на которых он будет рассчитывать при решении задачи по выходу в финальную часть чемпионата Европы-2012.



"Я не могу быть довольным тем, как играла команда, потому что мы проиграли, причем сделали это на глазах у большого числа болельщиков. Но для меня, как для тренера, эта игра была очень интересна, потому что из-за травм нам пришлось внести много изменений в состав, что позволило нам увидеть, насколько другие игроки способны заменить их во время отборочного турнира к Евро-2012", - сказал Адвокат после игры. - Все говорят о том, что надо приглашать новых игроков, но у нас есть 18-20 футболистов, которые хорошо делают свою работу. И сегодня нам это было важно понять".



Адвокат остался недоволен тем, как его подопечные реализовывали свои моменты: "Мы создали четыре-пять отличных возможностей для того, чтобы забить мяч. Не буду называть конкретных имен, но забивать они были обязаны".